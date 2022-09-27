Москва, , 15:47 — REGNUM Политика «нулевой терпимости» к коронавирусу оказала деструктивное влияние на экономику Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пожалуй, 2022 год войдет в историю новейшего Китая: в первый раз за многие годы экономический прогноз по итогам года для КНР отстает от прогноза развития региона, — сказала она, комментируя соответствующие прогнозы Всемирного банка. — Среди главных факторов такого положения вещей необходимо назвать по крайней мере два: пресловутая «нулевая терпимость» к коронавирусу, оказавшая деструктивное воздействие на экономику Шанхая и потянувшая вниз экономические показатели года, и торговые войны с США. Второй пункт более существенный и касается отмены делистинга (исключение акций компании из оборота на бирже — прим. ИА REGNUM) двухсот китайских компаний на американских биржах, что должно повлечь общее потепление отношений».

Наконец, как полагает Белянчикова, на ситуацию положительно могут повлиять решения китайских властей в области техкомпаний.

«Будут ли смягчения в области игорного бизнеса, защиты информации, а также перестанут ли граждане бойкотировать покупку новых квартир и оживится ли строительный бизнес рынком, а не государством — покажет время. Остается надеяться, что ожидаемый глобальный экономический кризис пощадит хотя бы одну из двух крупнейших мировых экономик, что позволит не скатиться в пучину рецессии большему количеству стран», — подытожила экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему китайские экспортеры сталкиваются с проблемами реализации продукции.

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