Ульяновск, , 15:46 — REGNUM В Ульяновской области продолжается уборка урожая. Идёт уборка подсолнечника, сахарной свёклы, овощей и картофеля. План по севу озимых зерновых культур выполнен на 96%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Картофель Алексей Колчин © ИА REGNUM

В регионе посеяно 266 тыс. га озимых зерновых культур, или 96% от запланированного объёма. Пшеница находится в фазе всходов, рожь — в фазе кущения.

В области продолжается уборка технических культур, картофеля и овощей, кукурузы на корм, завершается уборки зерновых культур. Картофель и овощи убраны соответственно на площади 895 га и 573 га, что составляет соответственно 57% и 37% к уборочной площади. Накопано 17,6 тыс. тонн второго «хлеба», валовый сбор овощей составил 18,3 тыс. тонн.

В трёх муниципалитетах (Ульяновском, Цильнинском и Чердаклинским районах) собирают сахарную свёклу. Убрано 3,9 тысячи га, накопано 127 тыс. тонн. Также аграрии начали уборку подсолнечника, собрано 649 тонн с 326 га (9%).

Напомним, что в Ульяновской области планируется «развивать определённый сорт» совместно с белорусскими селекционерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области на 20% увеличилась площадь сева овощей, включая картофель.

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