Барселона, Испания, , 15:43 — REGNUM Соглашение для того, чтобы договориться о проведении референдума о самоопределении Каталонии, намерен предложить испанским властям глава правительства региона Пере Арагонес. Его слова 27 сентября приводит ТАСС.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

«Я хочу предложить «соглашение о чёткости» государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять [своё будущее]», — сказал он.

Также Арагонес уточнил, что хочет сделать такое предложение с максимальной поддержкой населения региона.

Отметим, власти Испании неоднократно выступали против референдума о самоопределении Каталонии.