Цхинвал, , 15:43 — REGNUM Президент Южной Осетии Алан Гаглоев провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности республики. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба главы государства.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

Отмечается, что президент поручил поддерживать боевую готовность в воинских подразделения. Также Гаглоев распорядился решить вопрос по гражданам Южной Осетии, которые также имеют российское гражданство.

«Наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с Российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе о поручении президента.

Напомним, ранее Гаглоев заявил о поддержке спецоперации по денацификации б. УССР. Он отметил, что это было единственно верным решением в сложившейся ситуации. Югоосетинский президент также поддержал референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях.