Гонконг, Китай, , 15:43 — REGNUM Один из жителей Гонконга сообщил в соцсети, что ему удалось приобрести в Сети за 20 тыс. гонконгских долларов (около $2550 по текущему курсу) видеокарту Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC, которая ещё даже не поступила в продажу. Об этом 27 сентября сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

В качестве доказательства пользователь опубликовал фотографию с коробкой, на которой заклеил цифру «4» в названии видеокарты. Кроме того, он также разместил в посте снимки, на которых запечатлено лежащее в коробке устройство.

Издание отмечает, что продажи графических процессоров серии RTX 40 начнутся только через две недели, 12 октября 2022 года. Таким образом, возникает вопрос по поводу того, как продавец устройства смог его получить. Автор статьи также обратил внимание, что цена видеокарты почти на $1 тыс. больше, чем рекомендованная розничная цена, установленная Nvidia.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что известные техноблогеры Digital Foundry протестировали GeForce RTX 4090. Они, в частности, пришли к выводу, что устройство показывает в игре Cyberpunk 2077 в в 2,5 раза большую производительность, чем GeForce RTX 3090 Ti при условии активации режима DLSS 2 (Performance Mode).

Читайте ранее в этом сюжете: Видеокарту GeForce RTX 4090 протестировали в Cyberpunk 2077