Москва, , 15:42 — REGNUM Трудно представить, что аварии сами по себе произошли сразу на обоих трубопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток - 2». Так что версия о диверсии вполне имеет право на существование, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«Впрочем, подозрения немецких экспертов относительно того, что эти диверсии устроены б. УССР, пожалуй, малообоснованны.

Для проведения такой операции нужно иметь суда со специалистами по глубоководным диверсиям или подводные аппараты на Балтике, а также мощное дипломатическое прикрытие и значительные финансовые средства. Маловероятно, что это пот силам киевскому режиму.

Целью диверсии могло быть стремление помещать европейским странам в случае продолжения энергетического кризиса отказаться от антироссийских санкций.

Не исключено, что под атаку попадут и трубопроводы, идущие через Черное море и Турцию. Ведь, в отличие от северных потоков, они и сейчас активно используются», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток», писала немецкая газета Tagesspiegel.

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