Москва, 27 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Трудно представить, что аварии сами по себе произошли сразу на обоих трубопроводах — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Так что версия о диверсии вполне имеет право на существование, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

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«Впрочем, подозрения немецких экспертов относительно того, что эти диверсии устроены б. УССР, пожалуй, малообоснованны.

Для проведения такой операции нужно иметь суда со специалистами по глубоководным диверсиям или подводные аппараты на Балтике, а также мощное дипломатическое прикрытие и значительные финансовые средства. Маловероятно, что это по силам киевскому режиму.

Целью диверсии могло быть стремление помешать европейским странам в случае продолжения энергетического кризиса отказаться от антироссийских санкций.

Не исключено, что под атаку попадут и трубопроводы, идущие через Черное море и Турцию. Ведь, в отличие от северных потоков, они и сейчас активно используются», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток», писала немецкая газета Tagesspiegel.

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