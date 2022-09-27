Москва, , 15:41 — REGNUM Законопроект о повышении доступности для ведущих российских спортсменов высшего образования по профильным специальностям внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с членом думского комитета по физической культуре и спорту Риммой Баталовой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы отметили, что сейчас большинство ведущих российских атлетов не могут выступать на официальных международных спортивных соревнованиях. По их мнению, в условиях отсутствия крупных турниров, многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства и возможность льготного поступления в высшее учебное заведение является одним из мотивов этого не делать.

Депутаты обращают внимание на то, что любой профессиональный спортсмен знаком с тонкостями тренировочного процесса и административного управления спортивной отраслью, но возможный уровень базовой образовательной подготовки не дает полной уверенности в поступлении по специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. Это может привести к тому, что ведущие спортсмены после окончания своей спортивной карьеры не будут готовы к передаче своего опыта. Законопроект позволит спортсменам получить поддержку государства и гарантию социальной адаптации после завершения профессиональной спортивной карьеры, говорится в сопроводительных материалах.

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