Москва, 27 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Законопроект о повышении доступности для ведущих российских спортсменов высшего образования по профильным специальностям внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с членом думского комитета по физической культуре и спорту Риммой Баталовой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы отметили, что сейчас большинство ведущих российских атлетов не могут выступать на официальных международных спортивных соревнованиях. По их мнению, в условиях отсутствия крупных турниров, многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства и возможность льготного поступления в высшее учебное заведение является одним из мотивов этого не делать.

Депутаты обращают внимание на то, что любой профессиональный спортсмен знаком с тонкостями тренировочного процесса и административного управления спортивной отраслью, но возможный уровень базовой образовательной подготовки не дает полной уверенности в поступлении по специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. Это может привести к тому, что ведущие спортсмены после окончания своей спортивной карьеры не будут готовы к передаче своего опыта. Законопроект позволит спортсменам получить поддержку государства и гарантию социальной адаптации после завершения профессиональной спортивной карьеры, говорится в сопроводительных материалах.