Новосибирск, , 15:43 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил организацию пункта сбора мобилизованных резервистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Пункт сбора мобилизованных резервистов в Новосибирской области t. me/novasiberia

Напомним, что в Новосибирской области развернули пункт формирования компетенций боевого слаживания для призванных на военную службу по приказу о частичной мобилизации.

Пункт сбора мобилизованных резервистов в Новосибирской области t. me/novasiberia

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«Благодарен предприятиям и учреждениям Новосибирской области, которые оперативно включились в эту работу. Вопрос был не в финансировании, а в необходимости быстро найти всё необходимо оборудование, — отметил Травников. — В том числе, был развёрнут палаточный лагерь, чтобы и командиры, и рядовой состав могли попробовать себя в жизни как в казарменных, так и в полевых условиях».

Пункт сбора мобилизованных резервистов в Новосибирской области t. me/novasiberia

По его словам, в ближайшие дни в Новосибирскую область прибудет ещё несколько партий резервистов как из Новосибирской области, так и из соседних регионов.