Белгород, 27 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Референдумы по воссоединению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией завершаются в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в региональной избирательной комиссии.

Телеграм-канал Белгородской избирательной комиссии Голосвание на референдуме в Белгородской области

Участки для голосования закроются в 16:00. По словам председателя облизбиркома Игоря Лазарева, за пять дней референдумов все прошло спокойно, в штатном режиме, без нарушений и жалоб.

«В таком масштабе зарубежные УИК работают впервые в нашем регионе. В каждом муниципалитете было организовано выездное голосование. Безопасность членов комиссий и избирателей была обеспечена на 100%. Сотрудники полиции и Росгвардии делают огромную работу: каждое утро перед началом голосования обследовали помещения со служебными собаками, после открытия участка дежурили на входе в зал для голосования и внутри. Были вместе с членами комиссии на выездном голосовании. По приезду брали под круглосуточную охрану всю документацию и бюллетени», — пояснил Игорь Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, Белгородский избирком подготовил помещения для голосования, обеспечил зарубежные комиссии необходимым оборудованием и сейф-пакетами для хранения документации.