Джакарта, 27 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Национальная полиция Индонезии приводит в готовность 7000 сотрудников объединенных сил для обеспечения безопасности саммита G20, который состоится на Бали в ноябре, сообщает CNN Indonesia.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

Кроме того, для успешного проведения саммита G20 был подготовлен ряд транспортных средств. Безопасность будет обеспечиваться полицией в пяти основных районах, расположенных на Бали.

17-й саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский военно-морской флот готовит 12 военных кораблей для обеспечения безопасности во время проведения саммита G20, который состоится на Бали в ноябре.

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