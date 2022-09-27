Казань, , 15:38 — REGNUM Пункты сбора мобилизованных жителей Татарии осмотрел 27 сентября глава республики Рустам Минниханов.

Пункты сбора мобилизованных в Татарии t. me/rustamminnikhanov

Осмотрев помещения и пообщавшись с военнослужащими, глава РТ пообещал во всем оказывать поддержку.

«Настрой у всех решительный. Проконтролировал, чтобы все необходимое было в достаточном количестве: горячее питание, одежда», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в распоряжение Казанского высшего танкового училища поступили 25 грузовых автомобилей. Транспорт выделен в рамках частичной мобилизации.

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