Казань, 27 сентября 2022, 15:38 — REGNUM Пункты сбора мобилизованных жителей Татарии осмотрел 27 сентября глава республики Рустам Минниханов.
Осмотрев помещения и пообщавшись с военнослужащими, глава РТ пообещал во всем оказывать поддержку.
«Настрой у всех решительный. Проконтролировал, чтобы все необходимое было в достаточном количестве: горячее питание, одежда», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в распоряжение Казанского высшего танкового училища поступили 25 грузовых автомобилей. Транспорт выделен в рамках частичной мобилизации.
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