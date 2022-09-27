Таллин, 27 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс готов рассмотреть вопрос о лишении вида на жительство митрополита Евгения, главу Русской православной церкви Эстонии Московского патриархата (РПЦЭ МП). Об этом он сообщил в интервью гостелевидению страны ETV.

ИА REGNUM Эстония

По его словам, это произойдет, если церковь будет делать заявления в поддержку СВО или оправдывать политику российского государства. «Это серьезная проблема, если церковь занимает провоенную позицию. Что касается Русской православной церкви в Эстонии, которая находится в подчинении Московского патриархата, то мы очень внимательно следим за тем, что там делается и говорится», — подчеркнул министр.

Он добавил, что лишение главы РПЦЭ МП вида на жительство — не единственное решение, которое может быть принято в отношении церкви, не уточнив, что может быть решено еще.

Министр также прокомментировал заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который заявил на днях, что российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед Родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.

«Что касается высказываний главы Русской православной церкви в России, то мы еще должны посмотреть, как они повлияют на Эстонию, в правительстве пока эту тему мы еще не успели обсудить. Нам следует еще разобраться и дать оценку, повлияет ли вообще это заявление патриарха Кирилла как-то на Эстонию или нет», — отметил глава МВД Эстонии.