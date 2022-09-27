Москва, , 15:35 — REGNUM Китай, вполне справедливо, считается локомотивом мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Люкшин Артем.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как известно, в 2021 году рост китайской экономики составил внушительные 8,1%. Во многом благодаря политике Китая по борьбе с коронавирусом прогноз роста его экономики в 2,8% по итогам 2022 года может стать реальностью.

Данный прогноз выглядит весьма пессимистично, а его реализация будет серьезным фактором нестабильности для мировой экономики.

Такое резкое замедление китайской экономики по итогам 2022 года может негативно сказаться и на внешнеторговых отношениях между Китаем и Россией, что при текущих условиях может оказывать дополнительное давление на российскую экономику», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики Китая в 2022 году составит лишь 2,8%, согласно обновлённым прогнозам Всемирного банка по восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

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