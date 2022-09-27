Нью-Дели, 27 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. План стимулирования внутреннего производства в Индии сетевых аккумуляторов, общая стоимость которого составляет $2,5 млрд и который призван снизить стоимость хранения энергии, разрабатывает индийское министерство энергетики. Об этом 27 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Индии Раджа Кумара Сингха.

Raimond Spekking Аккумуляторы

Как рассказал Сингх, индийское правительство обсуждает возможность предоставления производителям аккумуляторов, выпускающих их в течение определенного периода времени, льгот.

Также он утончил, что Индия ведёт переговоры с рядом стран ив том числе — с Австралией, по поводу поставок металла для производства таких источников питания.

При этом глава индийского минэнерго пояснил, что снижение затрат на хранение энергии нужно, чтобы снизить обеспечить круглосуточное энергоснабжение из таких возобновляемых источников, как энергия ветра и солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что дополнительный доход правительства Норвегии в результате высоких цен на электроэнергию оказался намного выше, чем предполагалось ранее.