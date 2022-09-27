Пермь, , 15:31 — REGNUM В Перми гордума одобрила поправки в бюджет о выделении дополнительных средств для поддержки горожан, которые являются близкими родственниками погибших в специальной военной операции. Об этом сообщает издание business-class. su.

Деньги Https://pixabay.com

Размер единовременной выплаты составит 200 тыс. рублей. Она утверждена в мае 2022 года.

В документе разъясняются детали получения денег. Кроме того, депутат Марк Коробов предложил рассмотреть возможность ввести единовременную выплату из городской казны и для мобилизованных резервистов. Он считает, что с такой инициативой следует выйти к региональным властям.