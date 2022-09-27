Уттар-Прадеш, Индия, , 15:29 — REGNUM Индийские силовики задержали 57 членов исламистской организации «Народный фронт Индии», обвинив их в насилии и антигосударственной деятельности, как передает агентство Reuters.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

НФИ осудил задержания и связанные с ними полицейские рейды, называв их преследованием, и провел уличные акции протеста.

Полиция самого густонаселенного штата Индии Уттар-Прадеш заявила, что 27 сентября задержала 57 человек, связанных с «Народным фронтом Индии», из-за «совершаемых ими насильственных действий и усиления антигосударственной деятельности по всей стране».

«Это не что иное, как препятствование праву на демократические протесты против репрессий центрального правительства на НФИ, и это вполне естественно и ожидаемо при таком автократическом режиме», — заявил «Народный фронт» в соцсети, назвав произошедшее «массовыми арестами».

Аналогичные задержания были произведены в северо-восточном штате Ассам спустя несколько дней после того, как его глава потребовал запретить НФИ.

Ранее в сентябре Национальное агентство расследований провело рейды в штатах Бихар, Тамилнад, Карнатака, Телангана и Андхра-Прадеш и задержало некоторых членов «Народного фронта Индии», обвинив их в организации тренировочных лагерей для «совершения террористических актов» и в участии в «антигосударственной деятельности».

НФИ проводит акции протеста против закона о гражданстве 2019 года, который многие мусульмане считают дискриминационным.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индии: структура Совбеза ООН лишает права голоса целые континенты