Москва, 27 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Единый центр сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу воссоединения с Россией открылся в Москве, передаёт 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Голосование

Центр начал работу в 15:00 в Цифровом деловом пространстве по адресу: Москва, улица Покровка, 47.

В ходе работы центра будут оглашаться данные ввода протоколов и итоги голосования на участках референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ожидаются выступления представителей зарубежных комиссий, послов ДНР и ЛНР в Москве, а также международных наблюдателей. Пройдут сеансы видеосвязи с информационными центрами комиссий референдумов.