Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Гражданам, которых призывают на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, разрешено брать с собой кнопочные телефоны. Из-за этого спрос на них возрос в рознице и интернет-магазинах. Телефоны в продаже есть, но частные торговцы пытаются нажиться на ситуации. Корреспондент ИА REGNUM узнал, за сколько ещё можно купить переживающий вторую молодость гаджет в Петербурге.

Stuart Frisby Мобильный телефон

В интернет-магазинах сотовых телефонных операторов в наличии есть кнопочные телефоны, даже такие, что предназначены для экстремальных условий эксплуатации. Обойдётся такой аппарат в сумму от 1500 до 2500 рублей. Вообще цены на кнопочные телефоны стартуют от 490 рублей, но такие дешёвые остались далеко не во всех магазинах и торговых сетях. Верхний предел стоимости доходит до 6000 рублей за новые телефоны с батареями повышенной ёмкости.

На популярном сайте для публикации частных объявлений можно найти как бывшие в употреблении, так и новые кнопочные средства связи. И здесь цены варьируются от 350 рублей до 20 000 рублей. Авторы объявления о дорогом телефоне аргументируют такую стоимость тем, что телефон новый, собран в 2014 году и их осталось всего три штуки.

В среднем кнопочный телефон с рук обойдётся в 2000 рублей. Классическую и вечную Nokia 3310 продают за 2500 рублей. Отметим, что с начала частичной мобилизации на сайте опубликовали порядка 100 объявлений о продаже кнопочных гаджетов. При этом роста числа опубликованных объявлений не наблюдается, за предыдущую неделю до начала мобилизации выложили примерно 120 предложений.

Повышенный спрос на кнопочные телефоны не привёл к их исчезновению с торговых площадок. Корреспондент ИА REGNUM удостоверился, что на сайтах многих цифровых гипермаркетов их имеется достаточное количество.

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Напомним, в специализированных магазинах Санкт-Петербурга, торгующих товарами для туризма, охоты и рыбалки, а также различным снаряжением, в последние дни повысился спрос на отдельные группы товаров.