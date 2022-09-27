Париж, 27 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Киевских боевиков будут готовить специалисты из Франции. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны Пятой республики 27 сентября сообщает газета Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным издания, начать подготовку бойцов ВСУ Париж планирует до конца года. Курс подготовки рассчитан на пять недель и будет организован в специальных военных лагерях на территории Польши.

«По нашей информации, министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке [киевских боевиков], согласованную этим летом Евросоюзом, и выработала основные принципы своего участия в ней. Генштаб выразил желание ускорить этот процесс и приступить к работе до конца 2022 года», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что содержание миссии по обучению ВСУ всё ещё находится на этапе разработки. По данным источников Le Monde, Евросоюз планирует сосредоточиться на «подготовке сформированных подразделений», способных заменить раненых или убитых в бою.

Как отмечает французское издание, прежде участие французских военных ограничивалось инструктажем артиллеристов киевского режима по использованию пушек Caesar. По информации Елисейского дворца, французской армией были обучены 150 киевских специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник французского министра обороны заявил, что Франция в секретном режиме проводит специализированное обучение бандеровских боевиков. В беседе с изданием Politico он утверждает, что Париж уже отказался от массовой подготовки киевских военнослужащих и теперь проводит специализированный инструктаж для тех солдат ВСУ, которые уже прошли общую подготовку у британских специалистов.

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