Москва, 27 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Договор был подписан 15 октября 2021 и направлен на совершенствование правовой основы взаимодействия государств — участников договора. По документу, стороны сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Правительство РФ дало положительное заключение на внесенный в Госдуму документ.