Москва, 27 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса, последующая остановка мировых производств и триллионы долларов «влитые» в мировую экономику, спровоцировали беспрецедентный рост цен фондовых активов на рынках в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Активы на рынках оказались существенно переоценены, кроме того, осуществлённые финансовые вливания в ведущие мировые экономики спровоцировали беспрецедентную инфляцию в развитых странах.

В Германии промышленная инфляция превысила 40%, в Турции потребительская инфляция более 80%. США удерживает инфляцию на уровне 8%. Однако даже такой уровень инфляции очень критичен для устойчивости экономики США.

Для снижения уровня инфляции ФРС США вынуждено последовательно поднимать ставку. Сейчас она составляет 3-3,25%. Дальнейший рост ставки неизбежен для поддержания макроэкономической стабильности.

КНР оценивает ситуацию в мире комплексно, и прогнозирует распродажу активов на фондовом рынке США в результате дальнейшего поднятия ставки ФРС, которое может сначала вызвать обвал рынка США, а потом по цепочке, и всех мировых рынков.

Это приведёт к глобальной мировой рецессии, которая может продлиться существенно дольше великой депрессии в США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское издание Global Times писало, что повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки до 4,5% может привести к глобальному экономическому землетрясению.

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