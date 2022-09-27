Лондон, 27 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посвящённое ситуации в б. УССР.

Andrés Ibarra Роджер Уотерс

Так, в письме к главе российского государства Уотерс поинтересовался, желает ли Путин завершения конфликта в б. УССР. Он добавил, что если бы российский лидер сообщил об отсутствии других интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, «это бы тоже помогло».

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», — написал Уотерс в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уотерс назвал «полным идиотизмом» попытки западных стран отменить русскую культуру.

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