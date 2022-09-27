Москва, 27 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Исламабад рассчитывает вывести отношения с Москвой на новый уровень через реализацию проекта газопровода «Пакистанский поток». Об этом председатель постоянного комитета по правам человека Сената Пакистана Валид Икбал заявил в Институте востоковедения РАН на международной конференции, посвященной 75-летию независимости республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, без России нельзя говорить об «азиатском возрождении». Икбал выразил надежду на укрепление сотрудничества, а также поблагодарил Москву за помощь Пакистану, пострадавшему от наводнений.

«Реализация проекта газопровода «Пакистанский поток» позволит существенно продвинуть двусторонние отношения», — сказал пакистанский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Россия и Пакистан заключили соглашение о строительстве газопровода Север — Юг («Пакистанский поток»). Предполагалось, что объект будет сдан к 2018 году, однако сроки не раз переносились.

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