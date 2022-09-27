Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве скончался музыковед Лев Гинзбург. Об этом 27 сентября сообщают «Известия».

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Гинзбургу умер в возрасте 91 года в ночь на 27 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

ИА REGNUM напоминает, что Лев Гинзбург вырос в семье пианиста и педагога Григория Гинзбурга. Он являлся автором книг и статей, радио- и телепередач — он также писал сценарии для фильмов и передач о музыке и музыкальной индустрии.