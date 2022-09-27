Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону до конца осени высадят более 400 тыс. тюльпанов. Об этом в своём телеграм-канале написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Луковичные цветы появятся в районе кольцевых и транспортных развязок. Сотрудники коммунальных служб определят наиболее подходящие места для их высадки.

22 октября в Ростове-на-Дону проведут День тюльпанонасаждения. Впервые массовая высадка цветов была проведена осенью 2021 года. Принять участие в озеленении города могут все желающие.

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