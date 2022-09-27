Липецк, , 15:28 — REGNUM На маршруты в Липецке выйдет 25 новых низкопольных автобусов. 27 сентября состоялась передача ключей от нового транспорта водителям, сообщила в телеграм-канале мэр Евгения Уваркина.

Новые автобусы Телеграм-канал Евгении Уваркиной

«Современные, экологичные, низкопольные — все машины прошли необходимые процедуры оформления и уже завтра выйдут на городские маршруты. Их будут выпускать на наиболее востребованные у пассажиров направления с учётом данных Росприроднадзора по магистралям, на которых в приоритетном порядке необходимо добиваться снижения уровня выбросов», — написала Уваркина.

Она добавила, что все автобусы — полностью низкопольные, а значит, они доступны для маломобильных пассажиров. Транспорт оборудован механической аппарелью, кнопками связи с водителем, местом для провоза собаки-поводыря, площадкой для инвалидной и детской колясок.

В салонах автобусов есть кондиционеры, видеонаблюдение, электронные табло и датчики подсчёта пассажиров. Также в кабинах установлена система видеомониторинга состояния водителя.

Автобусы приобретены в рамках федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» за счёт 500 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. закупить ещё порядка 35 современных экологичных автобусов, а также приступить к модернизации системы трамвайного сообщения.