Москва, 27 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России не будет добиваться экстрадиции граждан РФ, сбежавших от мобилизации в Казахстан, Грузию или другие страны. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны России

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане сообщили, что с 21 по 26 сентября в страну въехали 98 тыс. российских граждан, а выехали за тот же период — 64 тыс. По данным МВД Грузии, за тот же период в республику из РФ въехали 115 тыс. человек, а число выехавших за это время составляет около 60% от числа въехавших.

Стоит отметить, что в Северной Осетии сообщили о планах установить на единственном сухопутном пограничном пропускном пункте на границе с Грузией мобилизационный пункт.