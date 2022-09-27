Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на регулирование порядка пенсионного обеспечения прокуроров и сотрудников Следственного комитета России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Сейчас средняя пенсия по СРК составляет порядка 61 тыс. рублей, по работникам прокуратуры — на уровне 58 тыс. рублей, отметил замглавы Минфина Леонид Горнин.

Инициатива правительства РФ предусматривает создание механизма оперативной реализации принимаемых президентом России решений об увеличении их пенсий, связанных в том числе с изменениями экономической ситуации, отмечают авторы.

Устанавливается полномочие правительства по принятию решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

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