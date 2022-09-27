Москва, , 15:24 — REGNUM В России регулярно занимаются физкультурой и спортом 88,5% детей. Об этом 27 сентября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

«На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 млн детей, это 88,5%. К 2030 году этот показатель должен превысить 90%», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что профессионально занимаются в спортивных школах и центрах подготовки более 3,2 млн детей.

Лидерами среди регионов по числу занимающихся являются Москва, Московская, Свердловская, Ростовская области, Краснодарский край и Дагестан.

По словам Чернышенко, приоритетной задачей в рамках концепции развития детско‑юношеского спорта до 2030 года является привлечение к занятиям спортом как можно большего числа детей, начиная с самых ранних лет.