Москва, 27 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для отслеживания перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Соглашение определяет основы регулирования применения в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок объектов отслеживания по территориям двух и более государств — членов союза и механизм организации осуществления такого отслеживания.

Соглашение подписано в Москве 19 апреля 2022 г.