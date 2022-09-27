Москва, , 15:22 — REGNUM Расширение объекта налогообложения по налогу на имущество в отношении кадастровой стоимости для организаций в большей степени оправдано выравниванием общей налоговой нагрузки по отношению к другой категории плательщиков этого налога — физических лиц, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«Кроме того, специфика имущественных налогов заключается в том, что организации начисленную сумму налога на имущество относят на затраты по налогу на прибыль.

Таким образом, при расширении объекта по налогу на имущество, одновременно снижается к уплате другой налог — на прибыль на соответствующую величину. В этой связи, как таковая нагрузка на предприятие не изменяется кардинально.

При этом с 2022 года для всех категорий физ лиц применяется единый подход во всех субъектах РФ — обложение налога на имущество исходя из кадастровой стоимости.

В большинстве субъектов РФ, в частности в Москве, на текущий год кадастровая стоимость не изменялась по причине влияния пандемии коронавируса с 2020 года и осталась на уровне 2019 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как в настоящее время.

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