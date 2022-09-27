Москва, , 15:18 — REGNUM Политика ФРС США стала запоздалой реакцией на инфляцию, семена которой были посеяны в период активной борьбы с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал точку зрения китайских экспертов, которые раскритиковали ФРС США за повышение ставки, что, по их мнению, может негативно сказаться на мировой экономике.

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«Политика ФРС является запоздалой реакцией на инфляцию, семена которой были посеяны в период активной борьбы с ковидом, — сказал Домащенко. — ФРС надо было действовать более решительно в середине 2021 года, когда Пауэлл говорил об инфляции как о временном, чуть ли не случайном явлении. В настоящее же время получается ситуация, когда с жесткими решениями опоздали, но и продолжать мягкую политику невозможно. Основная проблема для Китая — это сильный юань».

По его словам, нынешняя политика ФРС формирует условия для укрепления доллара США, а юань идет в сильной связке с долларом на валютном рынке.

«В итоге китайские экспортеры сталкиваются с проблемами реализации своей продукции. Действия США не станут причиной рецессии, к ней может привести целый комплекс проблем, накопившихся в мировой экономике», — сказал Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что монетарная политика ФРС США может в дальнейшем негативно повлиять на юань.

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