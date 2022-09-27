Москва, , 15:25 — REGNUM Японские рыбаки могут с 30 сентября начать промысел в районе южных Курильских островов. Об этом сообщает 27 сентября агентство Kyodo.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным его источников, японская сторона направила 150 млн иен (примерно $1,03 млн), чтобы оплатить квоты для вылова однопёрого терпуга.

Как сообщало ИА REGNUM, летом российский МИД объявил о приостановке действия межправительственного соглашения с Японией о морском промысле в районе южной части Курил. Токио, поясняли в ведомстве, не выполнил свои финансовые обязательства.

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