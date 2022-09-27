Москва, 27 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Прогнозы роста экономики Китая на этот год последовательно ухудшались, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Оценка Всемирного банка (+2,8%) ниже прогнозов других международных финансовых организаций (МВФ — 3,3%, ОЭСР — 3,2%), при этом, она верно отражает основные факторы замедления роста. Ожидается, что в 2022 году впервые с 1990 года экономика Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона вырастет быстрее, чем китайская экономика.

Власти Китая планировали, что экономика страны должна вырасти в этом году примерно на 5,5%, однако текущие темпы роста складываются значительно ниже из-за повторяющихся локдаунов, проблем рынка недвижимости, последствий засухи и энергокризиса, а также замедления роста экономики ключевых торговых партнеров Китая — США и ЕС.

Впрочем, правительство и Центробанк Китая предпринимают меры для стимулирования роста экономики. Это дает некоторые положительные результаты — в августе рост промпроизводства и розничных продаж ускорился и превысил ожидания рынка, а безработица снизилась, однако результат пока рано считать устойчивым.

Дополнительные риски связаны с геополитическими факторами (проблема Тайваня), что может стать причиной усиления экономического давления на Китай со стороны США и, возможно, их союзников», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики Китая в 2022 году составит лишь 2,8%, согласно обновлённым прогнозам Всемирного банка по восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

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