Новокузнецк, Кемеровская область, 27 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Сегодня нашему поколению придётся выполнить важную и ответственную задачу, такую же, как в годы Великой Отечественной войны выполняли наши деды и прадеды. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Дорогие сыновья, братья! Будьте внимательны и осторожны, берегите и поддерживайте друг друга! И главное — вернуться всем живым! Это приказ! Все ваши семьи мы берём под особую заботу. Вы для нас уже герои! Каждый мужчина — защитник. Защитник своего дома, семьи и Родины. А они сейчас, как и 75 лет назад — в опасности, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Жизнь очень изменилась за последние месяцы. Все больше угроз приходит от западных стран, на стороне [киевского режима] воюют наёмники, которые стреляют и убивают мирных жителей. «Аллея ангелов» Донбасса постоянно пополняется новыми именами. 8 лет Запад готовился к полномасштабной войне, которая делается руками людей славянской культуры. Так не должно и не может быть».

Кузнецов подчеркнул, что «неофашисты не оставили нам выбора» и «если мы не отстоим свои интересы, то потеряем суверенитет и независимость России, а после — враги придут в каждый дом».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сказал, что семьи мобилизованных новокузнечан могут обратиться к нему с любыми вопросами и за любой помощью.

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