Москва, 27 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Скорое начало глобальной рецессии спровоцирует рост золота и снижение курса доллара к основным мировым валютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал информацию о том, что цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года.

Золото

«Рынок золота чрезвычайно волатильный, — сказал Перепелица. — И обычно золото выступает в качестве альтернативных инвестиций в кризисные периоды. Однако цены на золото росли с 2016 года и существенно превысили справедливую стоимость золота. Снижение текущих котировок связано с повышением ставок ФРС США. При таком повышении ставок интерес инвесторов переключается с акций в сторону долговых инструментов, что вызывает удорожание доллара и, соответственно, снижение всех остальных активов».

По его словам, очевидно, что скорое начало глобальной рецессии спровоцирует рост золота и снижение курса доллара к основным мировым валютам.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным MarketWatch цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года на фоне роста курса доллара.