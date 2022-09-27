Таллин, 27 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Попадая в коридоры власти Евросоюза на ответственные должности, большинство эстонских политиков начинают игнорировать национальные интересы своей страны и то, что они обязаны в первую очередь отстаивать интересы собственных государств и народа.

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Об этом бывший министр окружающей среды Эстонии Рейн Эплер сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR. По его мнению, представители других стран ЕС ведут себя совсем иначе: «Если посмотреть, как ведут себя представители других стран-членов Европейского союза в институтах ЕС, то видно, что они не забыли свою родину».

Эплер особенно остро критикует еврокомиссара от Эстонии Кадри Симсон, отвечающую в союзе за энергетическую политику. «Еврокомиссар Кадри Симсон, командированная из Эстонии в Еврокомиссию, ведет себя как марионетка и пляшет под дудку своих старших братьев, уже забыв ту часть человечества, из которой ее командировали, чтобы быть «европейцем», — сообщил бывший министр.

Увы, добавляет он, Симсон не исключение среди эстонских топ-политиков и корни такое раболепие перед европейцами берет из истории: «Такое поведение характеризует многих чиновников, направленных в Европу или представляющих Европу в Эстонии. Эстонцев ведь и в прошлой истории привлекала должность бурмистра или ответственного за посевные работы».

«И премьер-министр Кая Каллас, и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не устают повторять, что в энергетическом кризисе виноват конфликт, начатый Владимиром Путиным. Конечно, конфликт и взаимные санкции оказали большое влияние на происходящее в энергетике, но это воздействие стало возможным благодаря стратегическим ошибкам, которые совершались Европой в течение длительного времени», — добавляет Рейн Эплер.

Он призвал национальных политиков в Брюсселе отстаивать национальные, а не интересы других стран: «Сейчас и у высших чиновников, командированных нами в Европу, и у правительства есть хорошая возможность показать, что интересы Эстонии не прячутся стыдливо под сукно».

Эплер предложил категорически отказаться от предлагаемого Европейской комиссией «налога солидарности» (налог ЕС на национальные энергетические компании — прим. ИА REGNUM) и отказаться от «зеленого курса», который уничтожает сланцевую промышленность Эстонии.

«В ближайшие недели станет ясно, будут ли эстонские политики и дальше плясать под немецкую и голландскую дудку, или же наберутся смелости вспомнить собственную мелодию», — прогнозирует эстонский политик.