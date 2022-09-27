Чита, , 15:16 — REGNUM Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы »Россия — страна возможностей» — Алексей Головинкин назначен министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Алексей Головинкин АНО «Россия — страна возможностей»

О вступлении в должность Алексея Головинкина сообщил на оперативном совещании правительства региона глава Забайкалья Александр Осипов.

«Назначение на пост министра — это для меня настоящий вызов и огромная ответственность. Целый ряд проблем и задач предстоит решить на этом посту, но уверен, что с командой Правительства края и министерства мы со всем справимся», — прокомментировал свое назначение Алексей Головинкин.

Алексей Головинкин участвовал в четвертом сезоне «Лидеров России», победил в треке «Государственное управление», прошел в суперфинал и стал победителем конкурса. В 2020 году также стал полуфиналистом конкурса «Лидеры России. Политика».

«На конкурс «Лидеры России» я пошел осознанно. В 2018 году я победил в региональном конкурсе «Лидеры Карелии» и решил, что надо пробовать себя на федеральном уровне. Это великолепная возможность проверить свои силы, показать, что ты можешь, познакомиться с толковыми управленцами нашей страны. На конкурсе я подружился с другими участниками, мы поддерживаем связь и помогаем друг другу в работе и реализации проектов. После финала конкурса нам была предоставлена возможность поработать с наставниками. Благодаря этому проекту меня заметил губернатор Забайкальского края. Сейчас я очень жду, когда состоится встреча с моим наставником — Андреем Анатольевичем Турчаком », — рассказал об участии в конкурсе Алексей Головинкин.

В 2019 году Алексей окончил Петрозаводский государственный институт по специальности «Строительство». С 2015 года занимал управленческие позиции в компаниях сферы ЖКХ Карелии. В 2020 году был назначен заместителем главы Администрации Калевальского национального муниципального района.

В феврале 2022 года стал заместителем главы Администрации Прионежского муниципального района Республики Карелия, где курировал направления образования, культуры, социальной и национальной политики, ЖКХ, строительства, энергетики района. Входил в состав общественного совета по вопросам ЖКХ при государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору. В 2021 году во время тушения пожаров в регионе руководил комиссией по ЧС в Калевальском районе. Организовывал поиск волонтеров, работу пожарных, а также работу по информированию населения республики о ситуации.

Он также прошел курс молодого жилищного инспектора в рамках проекта «Школа ЖКХ».

За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 360 конкурсантов. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, шестеро участников стали мэрами городов. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой Народной Республики. Помимо этого, конкурсанты заняли должности заместителей губернаторов, региональных министров, главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов.