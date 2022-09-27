Бишкек, 27 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Киргизии поднялись на три позиции во всемирном рейтинге военной мощи «Global Firepower Index — 2022» и теперь занимают 90-е место среди 142 стран.

President.kg Киргизские военные

Киргизская армия по своему уровню вооружения, численному составу и финансированию оказалась в одном ряду с Грузией, Замбией, Гватемалой и Угандой.

За последний год численность солдат и офицеров в вооружённых силах Киргизии увеличилась с 11 тысяч до 12 тысяч человек.

У республики на вооружении теперь имеются 215 танков и 685 других бронемашин, 276 единиц артиллерии, 30 самоходных артиллеристских установок, 21 реактивную систему залпового огня, а также шесть вертолетов, из которых два боевых.

Самыми сильными армиями Туркестанского региона обладают Узбекистан и Казахстан, которые занимают 55-е и 64-е места, соответственно.

Туркмения поднялась на 83-ю строчку рейтинга, а Таджикистан, напротив, опустился до 111-й позиции.

Лидерами общемирового рейтинга военной мощи остаются США, Россия и Китай. Также в десятку стран, обладающих самыми сильными в мире армиями, входят Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритании, Пакистан и Бразилия.