Париж, 27 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Посетившая Киев министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заверила, что «санкции» будут введены после четырех референдумов о вхождении в состав России, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Эти санкции принимаются, как и предыдущие, в европейских рамках, не дожидаясь окончания референдумов. Идет работа, чтобы привести к новой серии санкций, в частности индивидуальных», — пояснила глава МИД Франции в ходе пресс-конференции.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Киев министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом киевского режима Владимиром Зеленским, министром иностранных дел и генеральным прокурором.

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