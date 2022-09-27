Ростов-на-Дону, 27 сентября 2022, 15:16 — REGNUM В Ростовской области 2023 год объявлен годом прославленного донского атамана Матвея Платова. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 сентября.
Подготовкой мероприятий, посвящённых 270-летию со дня рождения легендарного «вихорь-атамана», займётся организационный комитет. Его работу возглавил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.
План основных торжеств будет утверждён до конца 2022 года.