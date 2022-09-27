Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ростовской области 2023 год объявлен годом прославленного донского атамана Матвея Платова. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 сентября.

Граф Матвей Иванович Платов. Атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии. Принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII века. Портрет кисти Джорджа Доу

Подготовкой мероприятий, посвящённых 270-летию со дня рождения легендарного «вихорь-атамана», займётся организационный комитет. Его работу возглавил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

План основных торжеств будет утверждён до конца 2022 года.