Москва, , 15:15 — REGNUM Монетарная политика ФРС США может в дальнейшем негативно повлиять на юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Так она прокомментировала новость о том, что Народный банк Китая вновь понизил курс юаня.

Юань

«Девальвация национальной валюты Китая — не новое явление на международном валютном рынке, — отметила Валишвили. — В период пандемии курс юаня достигал минимальных значений, зафиксированных с 2008 года (7,1316 юаня за доллар). Наблюдаемое снижение курса в последние два месяца обусловлено несколькими факторами. Во-первых, эпидемиологическая ситуация, непосредственно влияющая на уровень деловой активности. В случае отсутствия жестких карантинных ограничений национальная валюта не будет иметь предпосылок к ослаблению».

Во-вторых, как подчеркнула экономист, монетарная политика ФРС США может в дальнейшем негативно повлиять на юань.

«Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставки ФРС в ноябре 2022 года в пределах 3,75-4%, что позволит доллару вновь укрепиться. В-третьих, эскалация политического конфликта с Тайванем является важным фактором роста китайской экономики и стабилизации валюты, — сказала Валишвили. — При всем вышесказанном «дешевая» валюта может стать важным стимулом расширения экспорта китайской продукции и создания условий для роста ВВП. В связи с этим данную меру ЦБ КНР можно рассматривать как инструмент стимулирования национальной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Народный банк КНР снизил средний обменный курс юаня до 7,03 за один доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс валюты КНР впервые с июля 2020 года снизился до 7 юаней за доллар

Читайте развитие сюжета: Сильный юань — это основная проблема для Китая — экономист Домащенко