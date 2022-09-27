Москва, 27 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Монетарная политика ФРС США может в дальнейшем негативно повлиять на юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Так она прокомментировала новость о том, что Народный банк Китая вновь понизил курс юаня.

Юань

«Девальвация национальной валюты Китая — не новое явление на международном валютном рынке, — отметила Валишвили. — В период пандемии курс юаня достигал минимальных значений, зафиксированных с 2008 года (7,1316 юаня за доллар). Наблюдаемое снижение курса в последние два месяца обусловлено несколькими факторами. Во-первых, эпидемиологическая ситуация, непосредственно влияющая на уровень деловой активности. В случае отсутствия жестких карантинных ограничений национальная валюта не будет иметь предпосылок к ослаблению».

Во-вторых, как подчеркнула экономист, монетарная политика ФРС США может в дальнейшем негативно повлиять на юань.

«Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставки ФРС в ноябре 2022 года в пределах 3,75-4%, что позволит доллару вновь укрепиться. В-третьих, эскалация политического конфликта с Тайванем является важным фактором роста китайской экономики и стабилизации валюты, — сказала Валишвили. — При всем вышесказанном «дешевая» валюта может стать важным стимулом расширения экспорта китайской продукции и создания условий для роста ВВП. В связи с этим данную меру ЦБ КНР можно рассматривать как инструмент стимулирования национальной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Народный банк КНР снизил средний обменный курс юаня до 7,03 за один доллар.