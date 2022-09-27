Астрахань, 27 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Строительство первого земснаряда для нужд Росморпорта началось на астраханском судостроительном заводе «Лотос». Об этом 27 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона подчеркнул важность события.

телеграм-канал Игоря Бабушкина Судостроительный завод «Лотос»

«В ближайшие два года по поручению президента Владимира Владимировича Путина проведём работы по увеличению проходной осадки Волго-каспийского морского канала до 4,5 метров. Строительство дноуглубительной техники имеет огромное значение. Радует, что эта техника будет построена силами региона», — написал Бабушкин.

Он отметил, что при строительстве земснаряда будут применяться исключительно российские материалы и оборудование.