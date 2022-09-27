Казань, , 15:38 — REGNUM В Татарии с начала 2022 года в два раза сократился срок постановки на кадастровый учет — с четырех до двух дней. При этом заявления в электронном виде обрабатываются в среднем за один день, сообщает 27 сентября пресс-служба Росреестра РТ.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также существенно уменьшился средний срок проведения единой процедуры: поставка недвижимости на кадастровый учет и одновременная регистрация на нее права теперь занимает три рабочих дня. В начале 2022 этого оформление недвижимости по единой процедуре занимало в среднем семь дней, в середине года — шесть дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии не оформлены права на 333,5 тыс. земельных участков, 196 тыс. жилых помещений, 117,5 тыс. жилых домов, 40 тыс. гаражей, 37 тыс. садовых домов и 4 тыс. объектов незавершенного строительства.

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