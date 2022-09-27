Владикавказ, , 15:13 — REGNUM В пункте пропуска «Верхний Ларс» на выезде из России в Грузию уже начали выдавать повестки подлежащим призыву гражданам. Уполномоченные лица из числа представителей военкоматов и органов власти проверяют данные о том, является ли желающий пересечь российско-грузинскую границу в направлении выезда из России военнообязанным. Если данные об этом подтверждаются, гражданин получает повестку о призыве, сообщили в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — приводит ТАСС слова представителя органа власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении организовать работу временных пунктов мобилизации от военкомата на КПП «Верхний Ларс» сообщило МВД РСО-Алании по итогам совместного совещания представителей Пограничной службы ФСБ РФ и таможенной службы.

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