Рим, 27 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями о выборах в Италии допустила вмешательство в избирательный процесс, заявил 27 сентября посол России в Италии Сергей Разов.

Kuhlmann Урсула фон дер Ляйен

«А что это, если не прямое грубое вмешательство в избирательный процесс, свободное волеизъявление граждан одной из ведущих стран Евросоюза?» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни избирательной кампании в Италии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа правых партий может привести к негативным для Италии последствиям и что у ЕК уже есть такой опыт (отсылка к спорам Брюсселя с Венгрией и Польшей). В Италии такие заявления сочли недопустимым вмешательством в избирательный процесс.

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